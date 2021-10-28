Мировое обозрение

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Имеем законное право на самооборону: Мельник ответил обеспокоенному Берлину по поводу Bayraktar

Имеем законное право на самооборону: Мельник ответил обеспокоенному Берлину по поводу Bayraktar

В МИД ФРГ выразили озабоченность усилением боевых действий на Донбассе и применением Украиной турецкого разведывательно-беспилотного комплекса «Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2).

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Влад Владимиров
Хохлы - удивительные прощалыги...О своих правах они там везде вопят, забывая напрочь о наличии подобных прав там и у других. Обстреливают, плетут интриги...И строят из себя обиженных овечек...Хотя, что можно ещё было ожидать от фриков, т.е. поведения тупых...(((

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