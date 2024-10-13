Жапаров: Запад не должен давать указания по теме сотрудничества с Россией

Западные страны не должны ничего указывать партнерам России, когда речь идет о сотрудничестве с ней. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров, его слова в Telegram-канале привел журналист Павел Зарубин.
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