Юрий Ильинов

Трамп-«миротворец»: я бы очень хотел, чтобы в мире избавились от ядерного оружия Президент США со всей пролетарской прямотой высказался за ядерное разоружение. По словам Дональда Трампа, «за последние несколько дней был достигнут значительный прогресс в отношениях с Россией и Украиной, а потому было бы хорошо развить успех и выйти на тот уровень, когда не придётся вообще говорить о возможном применении ядерного оружия». Американский президент: Было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия. Мощь ядерного оружия просто сумасшедшая. Нужно избавиться от ядерного оружия, потому что это безумно. У нас и России его больше всего, но в течение 5 лет у Китая тоже будет столько же. Трамп утверждает, что был близок к «консенсусу» по этому вопросу с Москвой и Пекином, но «плохие люди испортили диалог». По словам хозяина Белого дома, произошло этого в тот момент, когда у него «украли выборы». Дональд Трамп: Я бы очень хотел начать ядерное разоружение в мире. Напомним, что в своё время США «очень хотели» провести «всемирное» избавление и от химического оружия, равно как и от оружия биологического. И когда наша страна от химического оружия полностью избавилась, выяснилось, что Соединённые Штаты процесс у себя решили, мягко говоря, приостановить. В плане биологического оружия в команде того же Трампа сами заявляют о том, как при прошлых администрациях выросло число финансируемых США биолабораторий, в недрах которых работали со смертоносными вирусами. Один из таких и покинул пределы лаборатории в китайском городе Ухань, унеся миллионы жизней по всему миру. Поэтому заявления Трампа о денуклеаризации в большей степени выглядят как предложение избавиться от ЯО соперникам США, в то время как сами США, конечно же, никакого значительного сокращения своего ядерного арсенала осуществлять не станут – под самыми разными предлогами, вплоть до «необходимости отразить вторжение инопланетян».