Рубио: представитель США будет присутствовать на переговорах в Стамбуле

США примут участие в российско-украинских переговорах в Стамбуле Как сообщил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-брифинга в Анталье, американская делегация будет представлена на предстоящих переговорах между Россией и Украиной.
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