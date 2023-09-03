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Загадки крушения самолета Евгения Пригожина: какие странные вещи нашли на месте трагедии

Загадки крушения самолета Евгения Пригожина: какие странные вещи нашли на месте трагедии

Загадки крушения самолета Евгения Пригожина: какие странные вещи нашли на месте трагедии Елена ГалицкаяНа месте крушения самолета Евгения Пригожина обнаружены странные артефакты, поднимающие множество вопросов о произошедшем.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ничего необычного в этой статье, просто одно удивление!))
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