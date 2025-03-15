Улицкая не согласилась со штрафом за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Писательница Людмила Улицкая (признана в РФ иноагентом) не согласилась со штрафом за нарушение правил деятельности иностранного агента и требовала прекратить производство по ее делу.
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