Австралия создала квантовую защиту от подделки спутниковых сигналов

Квантовый источник света CSIRO помогает сохранить точное время и связь, даже если GPS и другие навигационные системы пытаются заглушитьУчёные австралийской государственной научной организации CSIRO разработали портативный квантовый источник, который может использоваться для защиты систем точной синхронизации времени от помех и атак на спутниковые навигационные сети.
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