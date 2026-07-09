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Австралия создала квантовую защиту от подделки спутниковых сигналов

Австралия создала квантовую защиту от подделки спутниковых сигналов

Квантовый источник света CSIRO помогает сохранить точное время и связь, даже если GPS и другие навигационные системы пытаются заглушитьУчёные австралийской государственной научной организации CSIRO разработали портативный квантовый источник, который может использоваться для защиты систем точной синхронизации времени от помех и атак на спутниковые навигационные сети.

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