Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мир стал чище: внезапная смерть дегенерата-русофоба, одержимого идеей уничтожения России

Мир стал чище: внезапная смерть дегенерата-русофоба, одержимого идеей уничтожения России

Внесённый в список террористов и экстремистов Линдси Грэм отныне является фигурантом списка мёртвых террористов и экстремистов.

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