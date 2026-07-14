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ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру Энергодара

ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру Энергодара

В администрации Энергодара заявили, что ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру города, пытаясь нарушить доставку топлива, медикаментов, необходимых грузов для экстренных служб и оказать психологическое давление на атомщиков и их семьи.

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