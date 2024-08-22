Женские страсти
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Женские страсти

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Одна часть тела может выдать размер вашего полового члена. Нет, речь не о ступнях

Одна часть тела может выдать размер вашего полового члена. Нет, речь не о ступнях

  Женщины, по-видимому, предпочитают пенис среднего размера, говорит врач. Она отмечает, что есть простой способ определить, насколько "одарен" тот или иной мужчина.

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Барма Лей
Тракционное устройство — это специализированное медицинское оборудование, используемое для сухого вытяжения. Использование тракционных устройств позволяет воздействовать на позвоночник тракционно, то есть без операционного вмешательства. Аппараты применяют для лечения многих заболеваний, например: нарушений в работе суставов, в том числе артрозов; сколиозов и кифозов разного происхождения; предгрыжевых состояний и межпозвонковых грыж; мышечных спазмов; остеохондрозов; посттравматических нарушений подвижности позвонков; радикулитов, люмбаго.
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