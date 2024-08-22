Женщины, по-видимому, предпочитают пенис среднего размера, говорит врач. Она отмечает, что есть простой способ определить, насколько "одарен" тот или иной мужчина.
Одна часть тела может выдать размер вашего полового члена. Нет, речь не о ступнях
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Барма Лей
Тракционное устройство — это специализированное медицинское оборудование, используемое для сухого вытяжения. Использование тракционных устройств позволяет воздействовать на позвоночник тракционно, то есть без операционного вмешательства. Аппараты применяют для лечения многих заболеваний, например: нарушений в работе суставов, в том числе артрозов; сколиозов и кифозов разного происхождения; предгрыжевых состояний и межпозвонковых грыж; мышечных спазмов; остеохондрозов; посттравматических нарушений подвижности позвонков; радикулитов, люмбаго.
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