В Евпатории 52 ребёнка из новых регионов проходят реабилитацию

«Эволюция»милосердия Совет Государственной Думы решил часть средств, взысканных с корпорации Google за блокировку аккаунта на YouTube-канале «Дума ТВ», потратить на лечение и реабилитацию детей с освобождённых территорий.
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