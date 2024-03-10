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Крымская газета

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В Евпатории 52 ребёнка из новых регионов проходят реабилитацию

В Евпатории 52 ребёнка из новых регионов проходят реабилитацию

«Эволюция»милосердия Совет Государственной Думы решил часть средств, взысканных с корпорации Google за блокировку аккаунта на YouTube-канале «Дума ТВ», потратить на лечение и реабилитацию детей с освобождённых территорий.

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