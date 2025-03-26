Захарова прокомментировала гибель военкора Прокофьевой

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова после гибели военного корреспондента Анны Прокофьевой заявила, что Киев намеренно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать.
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