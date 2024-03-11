Канцлер Шольц отверг британскую аферу с поставкой Taurus в Лондон для передачи Киеву

Немецкий лидер Олаф Шольц выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Берлине и подтвердил отказ от поставки Украине крылатых ракет Taurus, поскольку проконтролировать из применение невозможно.
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