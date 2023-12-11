Российская внешняя разведка сообщает о том, что «Зеленский слишком далеко зашёл»

«На Западе считают, что Зеленский слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны до победного конца, заявили в Службе внешней разведки» — пишут сегодня, 11 декабря, российские ТГ-каналы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии