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«Заставим съесть круассаны с Новичком». Захарова предупредила Францию о последствиях угроз в адрес российских дипломатов

«Заставим съесть круассаны с Новичком». Захарова предупредила Францию о последствиях угроз в адрес российских дипломатов

Сергей Петров/NEWS.ruСегодня 1,3K прочитали Автор: Валентин Меликов МИД Франции пригрозил «последствиями» российской дипломатической миссии в ответ на «скандальные заявления» пресс-секретаря посольства РФ в Париже.

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