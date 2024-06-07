«Заставим съесть круассаны с Новичком». Захарова предупредила Францию о последствиях угроз в адрес российских дипломатов

Сергей Петров/NEWS.ruСегодня 1,3K прочитали Автор: Валентин Меликов МИД Франции пригрозил «последствиями» российской дипломатической миссии в ответ на «скандальные заявления» пресс-секретаря посольства РФ в Париже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии