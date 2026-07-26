Попытавшийся пройти через Ормуз без ведома Ирана танкер подорвался на мине Попытавшийся пройти через Ормузский пролив по несогласованному с Ирано.
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Попытавшийся пройти через Ормуз без ведома Ирана танкер подорвался на мине Попытавшийся пройти через Ормузский пролив по несогласованному с Ирано.
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