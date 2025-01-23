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Петербургский дневник

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Разработчик Маслак: дроны с ИИ будут востребованы на фронте и в тылу

Разработчик Маслак: дроны с ИИ будут востребованы на фронте и в тылу

Сейчас такие беспилотники необходимы ВС РФ «как воздух» «Умные» беспилотники, в которых заложены технологии искусственного интеллекта, будут востребованы как в логистике, так и в других отраслях: в сельском хозяйстве, промышленности, сфере услуг.

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