«Попросил ребенок свежего воздуха», – мама погибшей 12-летней девочки в поезде Тюмень-Адлер рассказала подробности и нашла виновных в трагедии

Накануне россиян взбудоражила тревожная новость. 30 школьников, возвращавшихся из детского лагеря на поезде Тюмень-Адлер пожаловались на высокую температуру.
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