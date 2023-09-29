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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрист Алексеев о золоте Олимпиады-2022: «Скорее всего, решение по Валиевой не должно повлиять на команду»

«Это размытый вопрос, который регулируется регламентом ISU. Большую роль тут играет усмотрение арбитра, который будет этот вопрос разрешать.

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