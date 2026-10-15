Юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин рассказал, что плату за вывоз мусора можно пересчитать при временном отсутствии жильца более пяти полных календарных дней подряд, если этот период подтверждён документами.
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