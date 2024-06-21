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Экипаж ТОС "Солнцепек" нанес удар по позициям ВСУ на харьковском направлении

Подразделения войск РХБ-защиты группировки войск "Север" в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе боевой работы наземной группировки войск на харьковском направлении.

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