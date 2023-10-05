Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте

Знаменитого американского актера увезли в больницу после того как у него на несколько секунд онемела левая рукаКевин Спейси приехал в Узбекистан для участия в XV Ташкентском международном кинофестивале, состоявшемся с 29 сентября по 3 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии