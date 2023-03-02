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Странная война: Китайская операция во Вьетнаме в 1979 году

Странная война: Китайская операция во Вьетнаме в 1979 году

Ранним утром 17 февраля 1979 года войска КНР начали наступление на севере Вьетнама. Для данной операции Китай задействовал около 600 тысяч военнослужащих.

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