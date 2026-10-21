Депутаты приняли поправки к Уголовному кодексу, которые частично отменяют уголовную ответственность за проведение абортов с согласия женщины и помощь при их проведении в случае тяжелых пороков плода.
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