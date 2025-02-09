Балтийский вызов: чем грозит России операция НАТО в Балтийском море Ирина ВальковаОперация Североатлантического альянса под названием «Балтийский часовой», запущенная в начале февраля, становится новым фактором нестабильности в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии