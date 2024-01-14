Валерий Леонтьев дал первый концерт после двухлетнего перерыва

Он выступил на закрытой вечеринке в Дубае, где исполнил свой хит "Дельтаплан".За последние два года Валерий Леонтьев, известный певец, избегал публичности, прячась от избыточного внимания в своем личном особняке в Майами.
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