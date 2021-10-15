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Россия борется за деофшоризацию налоговых систем — зампред правительства

Россия борется за деофшоризацию налоговых систем — зампред правительства

Борьба с незаконным выводом денежных средств в офшоры, за повышение прозрачности мировых налоговых систем в интересах России, 15 октября сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон.

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