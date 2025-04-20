Ландшафтный пожар в Астрахани: 1500 метров огненного фронта на острове Городской

На острове Городской в Астрахани вспыхнул ландшафтный пожар, охвативший фронт в 1500 метров. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оперативно отреагировали, задействовав 5 единиц техники и 17 спасателей для локализации возгорания.
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