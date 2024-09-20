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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульцы рассказали, есть ли у них стартовый капитал для бизнеса

Барнаульцы рассказали, есть ли у них стартовый капитал для бизнеса

Люди отказываются от предпринимательства не только из-за отсутствия денег, но и, например, из-за боязни бюрократизма Лишь каждый четвертый житель Барнаула хотел бы заняться бизнесом, а остальные свое нежелание стать предпринимателем объяснили отсутствием стартового капитала и недостатком знаний, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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