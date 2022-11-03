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Володин предсказал полное исчезновение Украины, потерявшей с 2014 года 53,7% населения

Володин предсказал полное исчезновение Украины, потерявшей с 2014 года 53,7% населения

Председатель Госдумы отметил, что страна разворована, а интересы простого народа никто не учитываетПредседатель Госдумы Вячеслав Володин в своем посте в Telegram-канале выразил мнение, что киевский режим ведет Украину к ее полному исчезновению.

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