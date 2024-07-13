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Медведев об уходе Клаудиньо: «Только гнусные старухи разносят слухи по углам. Про Соболева тоже слухи, но игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен «Зениту»

Медведев об уходе Клаудиньо: «Только гнусные старухи разносят слухи по углам. Про Соболева тоже слухи, но игрок плана Дзюбы в лучшие годы нужен «Зениту»

– В чем счастье? – Счастье в игре и в победах. – Клаудиньо эмоционально отреагировал на замену. Что это было? – Это хорошо.

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