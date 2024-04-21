«Лаборатория Касперского» показала магазин приложений. Пока это прототип

«Лаборатория Касперского» презентовала прототип маркетплейса приложений для собственной операционной системы KasperskyOSКак сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела бизнеса по развитию ОС «Лаборатории Касперского» Дмитрия Лукияна, магазин приложений под названием Appicenter заработает в третьем квартале 2024 года и у него будет два раздела — непосредственно каталог программ, а также портал для разработчиков.