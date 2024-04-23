Марджори Тейлор Грин, неистовая подруга Трампа, которая хочет отправить Конгресс США воевать на Украине

2 дня назад 1,6K прочитали Марджори Тейлор Грин, член Конгресса США от Республиканской партии, сегодня уже, кажется, популярнее, чем сам Дональд Трамп или президент Байден.
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