В Орле принято решение о реорганизации Городского парка

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о реорганизации муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» путём присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Детский парк».
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