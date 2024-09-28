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В Орле принято решение о реорганизации Городского парка

В Орле принято решение о реорганизации Городского парка

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о реорганизации муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и отдыха» путём присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Детский парк».

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