Наступления ВСУ уже не будет — колонны разбиты, от боевиков осталась куча трупов Юлия СоколоваНаступления ВСУ уже не будет — колонны разбиты — именно так комментируют свежие новости источники, близкие к российскому военному ведомству.
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