НТЦ «Кама» рассказали о лабораторных испытаниях новых ЦМК шин

Разработка шины начинается задолго до того, как готовое изделие поступает на сборку. Один из первых этапов – исследование материалов, от характеристик которых зависят эксплуатационные свойства будущей продукции.
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