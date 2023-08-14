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Татьяна Тарасова: «У Косторной и Куницы хорошие перспективы, они молодые, только начинают. Будет сезон – посмотрим, что у них получится»

Алена Косторная и Георгий Куница выступают в парном катании. 12 августа фигуристы поженились.  «Они только начали кататься вместе, ничего не должно помешать им.

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