⛽️ Суточный объем топлива на крымских заправках будет выдаваться в два этапа — утром и вечером Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что суточный объём топлива на АЗС Крыма будет выдаваться в два этапа — утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00.