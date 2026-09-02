⛽️ Суточный объем топлива на крымских заправках будет выдаваться в два этапа — утром и вечером Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что суточный объём топлива на АЗС Крыма будет выдаваться в два этапа — утром с 8:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 20:00.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым