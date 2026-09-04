5 лет с этим авто в Москве стоят как небольшая квартира в регионе

Согласно анализу, проведенному маркетинговым агентством НАПИ, для частного владельца в Москве содержание кроссовера Volga K50 в комплектации Comfort (стоимость – 4 349 000 рублей) на протяжении пяти лет выльется в серьезную сумму – 3,3 млн рублей.