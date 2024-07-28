"Новое Эль-Ниньо": откуда зародилось это явление

Новое исследование показало, что небольшая территория в юго-западной части Тихого океана, расположенная недалеко от Новой Зеландии и Австралии, может вызывать изменения температуры во всем южном полушарии.
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