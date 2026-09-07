Киев опровергает заявление Путина об освобождении Святогорска

Украинская сторона продолжает опровергать заявления РФ об освобождении Святогорска. В сети обнародованы видео с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким и главы украинской администрации города Владимира Рыбалкин.
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