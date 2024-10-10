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Одобрен прогноз социально-экономического развития Москвы на 2025–2027 годы

Одобрен прогноз социально-экономического развития Москвы на 2025–2027 годы

Московское правительство одобрило социально-экономический план на 2025–2027 годы. Документ представляет собой комплексный анализ ключевых факторов и показателей, отражающих развитие Москвы в условиях текущей внутренней и внешней обстановки.

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