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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Банза отказался ехать в Россию в последний момент. ЦСКА договорился о трансфере и забронировал форварду билет на самолет («Чемпионат»)

Нападающий «Аль-Джазиры» Симон Банза отказался переходить в ЦСКА в последний момент, сообщает «Чемпионат».

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