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14 подписчиков

Блогеров могут обязать направлять сведения о себе в Роскомнадзор

Блогеров могут обязать направлять сведения о себе в Роскомнадзор

Речь идет о блогерах, у чьих каналов и блогов не менее 10 тысяч подписчиков. Решение пока не окончательное и подлежит обсуждению От блогеров, у чьих каналов и блогов не менее 10 тысяч подписчиков, возможно, потребуют делиться данными с Роскомнадзором, хотя решение еще не окончательное, пишет ТАСС.

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