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Минстрой рекомендовал регионам не строить квартиры меньше 28 квадратных метров

Минстрой рекомендовал регионам не строить квартиры меньше 28 квадратных метров

Федеральные власти начали бороться со строительством микроквартир.Минстрой выпустил рекомендации для региональных властей, в которых предлагает не согласовывать застройщикам квартиры-студии площадью меньше 28 квадратных метров.

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