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Небензя: РФ ждет от мирового сообщества принципиальной оценки пыток российских военнопленных

Небензя: РФ ждет от мирового сообщества принципиальной оценки пыток российских военнопленных

Россия ждет, что международное сообщество даст принципиальные оценки пыткам российских военнопленных украинскими боевиками, заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

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