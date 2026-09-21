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Татар-информ

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Кевин Хейз объявил о завершении карьеры после пяти матчей за «Ак Барс»

Кевин Хейз объявил о завершении карьеры после пяти матчей за «Ак Барс»

Фото: ak-bars.ru Американский форвард казанского «Ак Барса» Кевин Хейз объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста.

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