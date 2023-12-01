Минфин РФ: финансовая модель строительства ВСМ Москва – Петербург пока не утверждена

Из Фонда национального благосостояния на строительство ВСМ придётся выделить около 468 млрд рублей. Окончательная стоимость и структура финансирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург находится в процессе доработки.
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