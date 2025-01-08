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Царьград

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Грузия не собирается возобновлять дипломатический диалог с Россией в 2025 году

Грузия не собирается возобновлять дипломатический диалог с Россией в 2025 году

Позиция Тбилиси касательно России по-прежнему будет вершиться противоречиями.В Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН сделали прогноз относительно возможности налаживания дипломатических отношений Грузии с Россией.

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Комментарии
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Eduard
Зато перед Европой которая у них перевороты организуют пляшут! Где логика? Боятся отсутствие бананов?
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17 час.

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