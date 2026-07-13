Axios: сенатор Грэм шутил, что не может умереть до введения санкций против РФ

Республиканец Линдси Грэм только успел объявить новые задачи — очередные санкции против России и урегулирование на Ближнем Востоке, — а уже через несколько часов его не стало, передает Axios со ссылкой на источники.
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